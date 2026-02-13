Заявки на участие в V сезоне программы "Лидеры Нижегородской области" принимаются до 5 марта Политика

Жители региона в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в пятом сезоне образовательной программы «Лидеры Нижегородской области». Проект по выявлению и объединению молодых лидеров с высоким потенциалом, которые будут развивать культуру наставничества и ценности служения в регионе, реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке правительства Нижегородской области, АНО «Россия — страна возможностей» и НРО ВОД «Волонтеры Победы». Задачи проекта соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул роль проекта в подготовке управленцев для различных сфер экономики региона.

«Настоящий лидер умеет брать на себя ответственность за решения, которые принимает на рабочем месте, за команду, за свою роль в обществе. И, конечно, искренне верит в то, что он делает для своей малой родины и для страны, – только тогда он может вести за собой людей. В Нижегородской области молодых и активных лидеров становится все больше, и наша задача – создать благоприятные условия для их всесторонней реализации. Мы готовы поддерживать перспективных нижегородцев в стремлении внести вклад в развитие региона», – отметил Глеб Никитин.

Участников ждет 40 недель обучения под руководством более 90 федеральных и региональных спикеров. Программа включает четыре очных и три выездных образовательных модуля. Предусмотрены встречи в формате открытого диалога, фасилитационные сессии, риск-сессии, панельные дискуссии, нетворкинг-сессии, воркшопы и деловые игры; выездные образовательные интенсивы в мастерской управления «Сенеж», инновационном центре «Сколково», АНО ВО «Университет Иннополис», а также на ведущих предприятиях региона.

Ректор КУПНО Роман Марков напомнил, что экосистема лидерских проектов корпоративного университета включает 30 различных программ.

«Лидеры Нижегородской области» – флагманский проект, выпускниками которого стали сотни молодых и амбициозных ребят, готовых направить весь свой потенциал на благо региона и его жителей. Радует, что проект продолжает вызывать огромный интерес у молодежи, – об этом говорят тысячи заявок на участие в каждом сезоне. Это значит, что в Нижегородской области огромное количество сильных и ярких лидеров, для которых действительно важно ее развитие. А мы, в свою очередь, продолжим помогать им в достижении общей цели», – заявил Роман Марков.

Для прохождения образовательной программы будет отобрано 300 участников. По результатам индивидуального рейтинга определится топ-150 победителей программы, которые получат дипломы губернатора Нижегородской области и удостоверения о повышении квалификации КУПНО. Кроме того, они смогут пройти комплексную диагностику компетенций, получить карьерное сопровождение и поддержку при трудоустройстве от молодежного центра карьеры «КУПНО.Старт».

Заявки на участие в проекте принимаются до 5 марта 2026 года по ссылке: https://clck.ru/3Rauk7. Рекомендуется проходить регистрацию с использованием компьютера, а не мобильных устройств.

«Из 900 выпускников и победителей проекта «Лидеры Нижегородской области» уже трудоустроено 634 человека. Пятый сезон – юбилейный, и он обещает быть особенным. Мы ждем активных нижегородцев, руководителей НКО, управленцев, представителей предприятий, волонтеров, лидеров студенческих объединений, социальных предпринимателей и всех, кто видит свое будущее на государственной и муниципальной службе, а главное – хочет менять к лучшему родной регион. Вместе мы будем помогать нашим бойцам СВО и создавать важные социальные проекты», – рассказала руководитель проекта, проректор КУПНО Мария Самоделкина.

Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».