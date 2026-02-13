На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 февраля 2026 16:18Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса
13 февраля 2026 16:15КРНО подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами с Алтая
13 февраля 2026 15:16Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:56Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%
13 февраля 2026 13:00Павловский лимон признали региональным брендом
13 февраля 2026 12:47Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить
12 февраля 2026 18:17Региональный центр маркировки системы "Честный знак" начал работу в Нижегородской области
12 февраля 2026 17:40В Нижегородской области стартовал набор на бесплатное переобучение востребованным специальностям
12 февраля 2026 17:22Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги
12 февраля 2026 16:57ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на делегирование полномочий в цифровом формате
Экономика

Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса

13 февраля 2026 16:18 Экономика
Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса

Фото: Центр малого бизнеса Нижегородской области

Около 150 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» в Арзамасе. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участниками встречи стали предприниматели Арзамаса и близлежащих муниципалитетов, представители администрации округа, региональных институтов развития и крупных предприятий.

«В городском округе Арзамас зарегистрировано более 16 тысяч субъектов МСП. Местные предприниматели регулярно обращаются в арзамасский филиал центра «Мой бизнес» за консультацией. Наша задача – обеспечивать бизнес своевременной и актуальной информацией о действующих мерах поддержки и новых возможностях развития. Формат круглых столов позволяет напрямую обсудить запросы бизнеса и подобрать подходящие инструменты государственной поддержки», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На мероприятии выступили эксперты регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области, Микрокредитной компании для поддержки предпринимательства «ГосМФО» Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, а также Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Они представили инструменты финансовой поддержки, механизмы получения льготных займов и поручительств, возможности развития экспортной деятельности, инновационных и импортозамещающих производств, а также меры поддержки социального бизнеса.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков представил планы по развитию предпринимательства в городском округе и обозначил потребности муниципалитета и предприятий в товарах, работах и услугах.

«За последние пять лет в Арзамасе стабильно растёт количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, несмотря на непростые экономические условия. Это показатель инициативности жителей. Сегодня округ формирует новую структуру экономики – развивается туризм, сфера гостеприимства, креативные индустрии. Для нас важно выстраивать открытый и системный диалог с предпринимателями, чтобы совместно определять точки роста и формировать долгосрочные решения», - подчеркнул Александр Щелоков.

После общей презентационной части работа продолжилась в формате индивидуальных консультаций, B2B- и B2G-переговоров. Также на площадке мероприятия прошёл обучающий семинар по маркетингу и была организована выставка-ярмарка местных производителей.

Кроме того, в рамках мероприятия представители Корпорации развития Нижегородской области рассказали о возможностях агентства при сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», а также проконсультировали ряд предпринимателей по вопросам подбора земельного участка для реализации проекта. Сейчас на сопровождении Корпорации развития в г.о.г. Арзамас находится 13 проектов с общим объемом инвестиций 6,7 млрд рублей, по итогам их реализации планируется создать свыше 1 000 рабочих мест.

До конца года планируется провести ещё восемь выездных круглых столов — в г. Бор, Павлове, Воскресенском, Тоншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес МСП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных