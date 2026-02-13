Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса Экономика

Фото: Центр малого бизнеса Нижегородской области

Около 150 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» в Арзамасе. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участниками встречи стали предприниматели Арзамаса и близлежащих муниципалитетов, представители администрации округа, региональных институтов развития и крупных предприятий.

«В городском округе Арзамас зарегистрировано более 16 тысяч субъектов МСП. Местные предприниматели регулярно обращаются в арзамасский филиал центра «Мой бизнес» за консультацией. Наша задача – обеспечивать бизнес своевременной и актуальной информацией о действующих мерах поддержки и новых возможностях развития. Формат круглых столов позволяет напрямую обсудить запросы бизнеса и подобрать подходящие инструменты государственной поддержки», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На мероприятии выступили эксперты регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области, Микрокредитной компании для поддержки предпринимательства «ГосМФО» Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, а также Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Они представили инструменты финансовой поддержки, механизмы получения льготных займов и поручительств, возможности развития экспортной деятельности, инновационных и импортозамещающих производств, а также меры поддержки социального бизнеса.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков представил планы по развитию предпринимательства в городском округе и обозначил потребности муниципалитета и предприятий в товарах, работах и услугах.

«За последние пять лет в Арзамасе стабильно растёт количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, несмотря на непростые экономические условия. Это показатель инициативности жителей. Сегодня округ формирует новую структуру экономики – развивается туризм, сфера гостеприимства, креативные индустрии. Для нас важно выстраивать открытый и системный диалог с предпринимателями, чтобы совместно определять точки роста и формировать долгосрочные решения», - подчеркнул Александр Щелоков.

После общей презентационной части работа продолжилась в формате индивидуальных консультаций, B2B- и B2G-переговоров. Также на площадке мероприятия прошёл обучающий семинар по маркетингу и была организована выставка-ярмарка местных производителей.

Кроме того, в рамках мероприятия представители Корпорации развития Нижегородской области рассказали о возможностях агентства при сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна», а также проконсультировали ряд предпринимателей по вопросам подбора земельного участка для реализации проекта. Сейчас на сопровождении Корпорации развития в г.о.г. Арзамас находится 13 проектов с общим объемом инвестиций 6,7 млрд рублей, по итогам их реализации планируется создать свыше 1 000 рабочих мест.

До конца года планируется провести ещё восемь выездных круглых столов — в г. Бор, Павлове, Воскресенском, Тоншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».