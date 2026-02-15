Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2026 14:45Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде
15 февраля 2026 14:16Нижегородцам рассказали, какие начинки для блинов самые вредные
15 февраля 2026 13:00Нижегородцы оформили более 50 тысяч записей к врачу через МАХ
15 февраля 2026 12:18Грозит ли нижегородцам оспа обезьян: врач оценил риски
15 февраля 2026 11:12Резкое похолодание придет в Нижний Новгород
15 февраля 2026 10:07Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе
14 февраля 2026 19:16Движение на улице Ванеева восстановили после ремонта теплосети
14 февраля 2026 17:36Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля
14 февраля 2026 17:26Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 16:59Нижегородских кадетов сводили в обновленный музей УФСБ
Общество

Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде

15 февраля 2026 14:45 Общество
Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде

Фото: страница Романа Воробьева в Вконтакте

В Нижнем Новгороде скончался Владимир Бессчётнов, заслуженный лесовод Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой "Лесные культуры" Нижегородского агротехнологического университета. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев на своей странице в социальной сети.

Воробьев подчеркнул, что профессия и наука были смыслом жизни Владимира Петровича, а его труды оказали значительное влияние на развитие лесного хозяйства в России.

"Владимир Петрович воспитал целое поколение специалистов лесного дела, многие из которых, вдохновляясь его примером, посвятили свою жизнь сохранению и умножению лесных богатств страны. Среди его учеников — немало сотрудников министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области", — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что потеря Владимира Бессчётнова — серьезная утрата для всей профессиональной среды. Память о нем как о выдающемся ученом, наставнике и человеке навеки сохранится в сердцах его коллег, учеников и всех, кто знал его лично.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Бессчётнова.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончалась кандидат экономических наук, доцент ННГУ имени Лобачевского Людмила Суходоева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Некролог Смертность
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 20:23Умер 73-летний экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов
07 февраля 2026 11:33Умер руководитель Нижегородского отделения РХО профессор Владимир Воротынцев
05 февраля 2026 17:08Старейший сотрудник ННГУ Юрий Макарычев умер на 92-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных