Люлин поддержал идею провести фестиваль культуры народов Приволжья в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) на Парламентском дне Законодательного собрания депутаты вместе со студентами разработали концепцию проведения фестиваля культуры народов Приволжья.

Ребята предложили организовать в Нижнем Новгороде форум, который соберет студентов из регионов Приволжского федерального округа. В планах – не только познакомить гостей с традициями и обычаями разных национальностей, но и наладить долгосрочное творческое сотрудничество между вузами.

«Мы решили, что реально провести такой форум, и даже придумали название – «ЕдиНо». Это будет площадка, где ребята из разных республик и областей смогут представить культуру своих регионов, поучаствовать в экскурсиях и просто подружиться. Приятно, что в рамках Парламентского дня нам дали возможность заявить о себе», – поделился представитель Студенческого совета НГТУ Николай.

Председатель Молодежного парламента при Заксобрании Владимир Москаленко отметил, что такие проекты сегодня очень актуальны. По его словам, студенты Политеха взялись за дело с нуля: сценарий, продвижение, визуальное оформление – всё придумывали сами. Задача стояла амбициозная – сделать событие, которое прогремит сначала на всю область, а затем и на всю страну.

«Обсуждая со студентами Политеха молодежную политику, мы решили не ограничиваться стандартными лекциями. Мы дали ребятам полную свободу творчества, и они не подвели. Креативу студентов действительно можно доверить всё что угодно. Уверен, что этот фестиваль станет праздником, который покажет, насколько разными и в то же время едиными мы являемся», – подчеркнул Владимир Москаленко.

По итогам Парламентского дня сформирован ряд рекомендаций. Среди предложений молодежной секции – оказать содействие студентам в подготовке заявки на грантовый конкурс, чтобы получить финансирование на реализацию фестиваля «ЕдиНо».

«Для нас, законодателей, принципиально важно, чтобы студенты, получив диплом, хотели оставаться в Нижегородской области, растить детей и реализовывать свои самые смелые проекты. То, что мы увидели сегодня, – это серьезная заявка на успех. Обязательно окажем ребятам содействие в подготовке, чтобы провести форум, который останется в памяти на долгие годы», – заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.