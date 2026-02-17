Юрий Станкевич посетил с рабочим визитом Большеболдинский округ Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Большеболдинский муниципальный округ Нижегородской области с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич. В центре внимания — сохранение исторического наследия, развитие туристического потенциала территории и создание новых возможностей для молодежи.

В ходе визита Юрий Станкевич совместно с главой округа возложили цветы к мемориалу «Стена памяти» и осмотрели объекты, благоустроенные в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Парламентарий посетил объекты туристической инфраструктуры, в том числе семейное кафе, открытое местными жителями Сергеем и Еленой Урюпкиными. Супруги воспитывают троих детей и решили реализовать себя на малой родине.

«Всегда хотелось сделать что-то для Болдина. Пригодиться, реализоваться, чтобы даже помочь. И в последнее время это получается», — отметила предприниматель Елена Урюпкина.

Также парламентарий посетил туристский информационный офис и ознакомился с выставкой традиционных народных ремёсел, где представлены работы местных мастеров – производителей чернолощеной керамики.

Отдельным пунктом программы стала встреча с коллективом Болдинской средней школы имени А.С. Пушкина. Обсуждались изменения в образовательном законодательстве и развитие методик обучения.

«Педагогов волнуют изменения на законодательном уровне, позиция Министерства просвещения, дальнейшее развитие методик, затрагивающих ключевые образовательные процессы как на уровне средней, так и высшей школы», — подчеркнул Юрий Станкевич.

Директор школы Елена Родионова отметила значимость прямого диалога: «Мы живем в сельской глубинке, и хорошо, что к нам лично приезжают представители власти федерального уровня: слушают вопросы, дают ответы. Приятно общаться».

В рамках визита депутат осмотрел новый жилой микрорайон, построенный по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство было привлечено более 2,5 млрд рублей. В округе создают новую систему водоснабжения стоимостью 1,4 млрд рублей. Строят новое здание МФЦ, ремонтируют центр чернолощеной керамики. За три года в муниципалитете возведено свыше 60 индивидуальных домов для работников АПК, образования, социальной сферы и местных предприятий.

«Благодаря поддержке Минсельхоза России и Нижегородской области сформировался новый микрорайон с дорогами, водоснабжением, водоотведением, энергоснабжением и газом. В 2026 году будут строиться новые очистные сооружения. Это "квантовый" скачок в развитии сельской территории», — подчеркнула глава Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова.

По итогам поездки Юрий Станкевич отметил комплексный характер преобразований: «Изменения, которые происходят сегодня, связаны с раскрытием туристического потенциала, обновлением инфраструктуры, модернизацией систем жизнеобеспечения и социальных объектов. Это приводит к качественным изменениям жизни людей».

Преобразования в округе будут продолжены. Среди ключевых задач — модернизация объектов энергетики, водоснабжения и водоотведения, создание новых музейных пространств, гостиниц и туристической инфраструктуры, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, на который существует высокий запрос со стороны жителей.

Юрий Станкевич поблагодарил главу округа Аллу Морозову и председателя Совета депутатов Владимира Кочетова за конструктивный диалог и подчеркнул готовность проработать законодательные инициативы, направленные на дальнейшее развитие территории, на федеральном уровне.

Большеболдинский округ продолжает движение вперед, сочетая бережное отношение к историческому наследию с созданием новых точек роста для экономики и молодежи.

Напомним, партийный проект «Культура малой Родины» направлен на обеспечение доступности культурной среды для жителей небольших городов и сельских территорий. Благодаря его реализации обновляются дома культуры, библиотеки, детские школы искусств, поддерживаются театры в малых городах. Это направление является неотъемлемой частью народной программы «Единой России», где особое внимание уделяется сохранению культурного наследия, развитию творческого потенциала территорий и укреплению единого культурного пространства страны.

Справка

По инициативе администрации Большеболдинского округа и при поддержке губернатора Глеба Никитина четыре года назад село Большое Болдино было включено в перечень исторических поселений Нижегородской области. Особый статус позволил привлекать дополнительные средства на сохранение объектов культурного наследия, сдерживать избыточную застройку и комплексно развивать туристическую инфраструктуру.

В 2024 году Россия отметила 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно в Большом Болдине поэт создал более 60 произведений, среди которых «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Медный всадник», «Пиковая дама», завершил «Евгения Онегина» и написал почти все сказки. К юбилейной дате в округ были привлечены масштабные инвестиции из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников.