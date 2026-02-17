На улице Горького возобновилось строительство метро
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"

17 февраля 2026 16:47 Экономика
Торговые компании, органы власти и администрации муниципалитетов Нижегородской области приглашаются к участию в девятом ежегодном конкурсе «Торговля России». Организатор конкурса – Минпромторг России.

«Главная задача конкурса - выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране. За всю историю существования конкурса, с 2018 года, 18 нижегородских организаций стали победителями в разных номинациях», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В конкурсе 12 номинаций: «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучшее предприятие питания», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя», «Лучшая представленность российских товаров» и «Лучший придорожный сервис».

При отборе победителей будут учитываться условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, а также их востребованность.

Для участия в конкурсе участникам необходимо заполнить анкету на сайте: https://russiant.org/. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 марта 2026 года.

Торжественная церемония награждения победителей состоится на 12-м Международном форуме бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла», который пройдет с 22 по 25 июня 2026 года.

Конкурс «Торговля России» организован при содействии отраслевых ассоциаций – Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза независимых сетей России, Ассоциации малоформатной торговли, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза оптовых продовольственных рынков России, Федерации рестораторов и отельеров и автономной некоммерческой организации «Российская система качества».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Минпромторг Торговля
