"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильев общежитиях

Фото: пресс-служба ЗСНО

Законопроект «Единой России» поможет с получением мест в общежитиях вузов студенческим семьям. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям, отметила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

«Единая Россия», действуя в векторе, обозначенном Президентом, уже приняла несколько ключевых решений по поддержке студенческих семей, подчеркнула парламентарий.

«Уже на 13% больше вузов, чем в прошлом году, предоставляют места в общежитиях для семейных студентов, и в три с половиной раза выросло число высших учебных заведений, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми», — сказала она.

Анна Кузнецова напомнила, что именно по инициативе партии в федеральном законодательстве впервые было дано определение студенческой семьи, и в регионах начали настраиваться для таких семей меры поддержки.

«Мы выработали золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг», — подчеркнула депутат.

Председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев добавил, что новый закон – конкретная и важная мера поддержки.

«В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали», — отметил он.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. Уже работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребёнка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.

«Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаём условия для молодых семей, и эта работа продолжится», — заключил Артём Метелев.

«По опросам, около 60% студентов хотели бы создать семью во время учебы, но в реальности в браке состоят лишь 3,3%. При этом уже сейчас в вузах учатся более 28 тысяч студенческих семей. Одна из главных причин - жилищный вопрос: когда нет возможности жить вместе, многие откладывают создание семьи. Принятый законопроект направлен на то, чтобы у молодых семей появились условия, чтобы учиться, жить вместе и планировать будущее», — подчеркнула руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», сенатор РФ Ольга Щетинина.

Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.



