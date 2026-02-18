Около 20 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю Общество

В Нижегородской области с 9 по 13 февраля выявили около 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной во всех возрастных группах.

В рамках мониторинга циркуляции возбудителей за неделю обследовано более 18 тысяч человек. В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа — их доля достигает 72% от общего числа выявленных случаев.

Помимо гриппа, у заболевших обнаружены риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирусы. Среди штаммов гриппа чаще всего регистрируется "гонконгский грипп" (вирус А(H3N2)).

По состоянию на 17 февраля в 5,3% образовательных учреждений учебный и воспитательный процесс частично приостановлен. Полностью закрыты одна школа и один детский сад.

В образовательных организациях введены дополнительные санитарные меры. Действует дезинфекционный режим по "вирусному" типу, проводится "утренний фильтр", работают бактерицидные облучатели, организовано регулярное проветривание помещений.

Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детские сады, а также рекомендует непривитым против гриппа жителям ограничить посещение общественных мест.

Организаторам массовых мероприятий советуют не допускать к участию людей с симптомами ОРВИ, включая насморк, кашель и повышенную температуру.

В медицинских организациях региона для снижения риска распространения инфекции введены ограничительные меры. Установлен масочный режим, разделены потоки пациентов, усилена дезинфекция, а посещение больных родственниками временно приостановлено.

