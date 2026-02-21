Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей

21 февраля 2026 08:11 Общество
Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе ждет капитальный ремонт учебного корпуса и общежития. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком работ выступает само учебное заведение. Начальная стоимость контракта составляет 163,1 млн рублей. Завершить капитальный ремонт планируется не позднее 1 декабря 2026 года включительно.

Заявки на участие в закупке принимаются до 3 марта. Подведение итогов определения подрядчика намечено на 6 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт стартовал в главном учебном корпусе Арзамасского коммерческо-технического техникума. Работы проводятся по программе "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". На них выделено 27,5 млн рублей.  

