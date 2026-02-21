Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей

Фото:
Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе ждет капитальный ремонт учебного корпуса и общежития. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает само учебное заведение. Начальная стоимость контракта составляет 163,1 млн рублей. Завершить капитальный ремонт планируется не позднее 1 декабря 2026 года включительно.
Заявки на участие в закупке принимаются до 3 марта. Подведение итогов определения подрядчика намечено на 6 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт стартовал в главном учебном корпусе Арзамасского коммерческо-технического техникума. Работы проводятся по программе "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". На них выделено 27,5 млн рублей.
