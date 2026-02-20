Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта "Урок цифры"

20 февраля 2026 17:12 Общество
Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта Урок цифры

Фото: минцифры Нижегородской области

Нижегородским школьникам подробно рассказали о работе рекомендательных систем в рамках проекта «Урок цифры». Занятие на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» прошло во всех школах региона.

«Современность устанавливает новые правила игры, ускоряя потоки информации, где нейросети становятся важнейшим инструментом обработки данных. Сегодня каждому необходимо разбираться в механизмах анализа данных, поскольку от этого зависит многое – от выбора детского сада до итогов государственных экзаменов. Именно поэтому «Уроки цифры», регулярно проводимые в школах, стремятся объяснить основы алгоритмов простым языком, обеспечивая «обратную связь» и подчёркивая значимость грамотного управления данными для предотвращения негативных ситуаций», – отметила заместитель министра образования Нижегородской области Мария Черникова.

Так, урок в школе №128 Нижнего Новгорода провёл директор регионального центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов. Десятиклассники узнали о том, как данные превращаются в персонализированные рекомендации и помогают предложениям находить свою аудиторию, какие профессии связаны с анализом данных и почему они необходимы.

«Мы обсуждали аналитику данных в контексте развития ИИ – эта сфера, её возможности и её востребованность растут с невероятной скоростью. Объём данных, необходимых для работы искусственного интеллекта, растёт непрерывно, собираются огромные массивы следов наших действий, просмотров, предпочтений и интересов. А значит, нам нужны алгоритмы, способные эти данные эффективно обрабатывать, нужны люди, умеющие с этими алгоритмами работать, и нужны разработчики, которые превращают эти данные и алгоритмы в полезные сервисы, делающие жизнь нашу проще и комфортнее», – рассказал Виталий Климашов.

Он объяснил, какие существуют этапы анализа данных, как ИИ обучается на конкретных примерах фото-, видео- или аудиоматериалов и какую роль в этом процессе выполняет человек. Он также пояснил, в каких сферах деятельности активно используется анализ данных – это медицина, экология, транспорт и другие.

В том числе Виталий Климашов рассказал о специфике таких профессий, как инженер данных, дата-сайентист, бэкенд-разработчик и аналитик данных. Дети узнали, какие специальности высшего образования стоит выбрать, чтобы связать свою карьеру с одной из этих профессий.

Прошедший «Урок цифры» встретил действительно большой отклик от учащихся 10 класса: они активно задавали вопросы, делились опасениями относительно будущего нейросетей и интересовались мнением спикера на этот счёт. Виталий Климашов обратил отдельное внимание ребят на то, что ИИ никогда не принимает конечное решение в работе тех или иных специалистов, а лишь помогает, к примеру, медику проверить поставленный диагноз и взвесить своё решение.

Ознакомиться с материалами урока «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» может любой желающий на сайте проекта. Методические рекомендации по теме будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администраций школ, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям ознакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.

Специальное занятие по теме «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» подготовлено экспертами «Авито». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

Напомним, что «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Минцифры
