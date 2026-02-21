Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

В Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Зинаидой Баталовой

21 февраля 2026 17:40 Общество
В Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Зинаидой Баталовой

Фото: пресс-служба ННГУ

19 февраля на 95-м году жизни скончалась доцент кафедры теории управления и динамики машин ННГУ имени Лобачевского Зинаида Баталова. О ее кончине сообщили в пресс-службе вуза.  

Зинаида Баталова стояла у истоков развития ИТ-технологий в Горьком. Более 60 лет она работала вместе с Юрием Неймарком, занимаясь задачами теоретической кибернетики.  

Уроженка Ленинграда, в 1955 году она с отличием окончила физико-математический факультет Горьковского государственного университета. Баталова стала одним из первых программистов на создаваемой в Горьком "Машине ГИФТИ". Её первая задача была связана с обеспечением функционирования атомного ледокола "Ленин" и решалась методом сеток.  

С 1958 года по приглашению Юрия Неймарка Зинаида Семёновна преподавала программирование студентам, обучавшимся по направлению вычислительной математики. Параллельно она участвовала в разработке методов распознавания образов и их внедрении в медицину.  

За годы работы Баталова подготовила сотни математиков-вычислителей для предприятий страны. Под её участием были созданы программные комплексы для решения различных задач в сфере кибернетики.  

Прощание с Зинаидой Семёновной состоялось сегодня в ритуальном зале Бугровского кладбища.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Зинаиды Семёновны Баталовой.

Ранее в Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Людмилой Суходоевой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

