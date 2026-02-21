В Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Зинаидой Баталовой Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

19 февраля на 95-м году жизни скончалась доцент кафедры теории управления и динамики машин ННГУ имени Лобачевского Зинаида Баталова. О ее кончине сообщили в пресс-службе вуза.

Зинаида Баталова стояла у истоков развития ИТ-технологий в Горьком. Более 60 лет она работала вместе с Юрием Неймарком, занимаясь задачами теоретической кибернетики.

Уроженка Ленинграда, в 1955 году она с отличием окончила физико-математический факультет Горьковского государственного университета. Баталова стала одним из первых программистов на создаваемой в Горьком "Машине ГИФТИ". Её первая задача была связана с обеспечением функционирования атомного ледокола "Ленин" и решалась методом сеток.

С 1958 года по приглашению Юрия Неймарка Зинаида Семёновна преподавала программирование студентам, обучавшимся по направлению вычислительной математики. Параллельно она участвовала в разработке методов распознавания образов и их внедрении в медицину.

За годы работы Баталова подготовила сотни математиков-вычислителей для предприятий страны. Под её участием были созданы программные комплексы для решения различных задач в сфере кибернетики.

Прощание с Зинаидой Семёновной состоялось сегодня в ритуальном зале Бугровского кладбища.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Зинаиды Семёновны Баталовой.

