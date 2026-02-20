Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде

На 76-м году жизни умер известный нижегородский травматолог Михаил Кудряшов. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
Михаил Кириллович окончил Омский медицинский институт имени М.И. Калинина в 1973 году. С 1976 года его профессиональная деятельность была связана с 33-й больницей. Там он возглавлял травматологическое отделение.
Сообщается, что ежегодно врач выполнял более 450 операций. Он также являлся главным внештатным травматологом областного минздрава и пользовался авторитетом среди коллег и пациентов.
Прощание с Михаилом Кудряшовым состоится 22 февраля. Его похоронят на Федяковском кладбище.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Кирилловича.
Ранее скончался врач-онколог Андрей Марусов, посвятивший работе в Нижегородском онкодиспансере три десятка лет.
