Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 20:48
Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 19:27
Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы
20 февраля 2026 18:40
Автомобили с ручным управлением передали ветеранам СВО в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 18:35
Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
20 февраля 2026 17:12
Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта "Урок цифры"
20 февраля 2026 17:10
Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца
20 февраля 2026 16:50
Эксклюзив
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники
Общество

Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде

20 февраля 2026 20:48
Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде

На 76-м году жизни умер известный нижегородский травматолог Михаил Кудряшов. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Михаил Кириллович окончил Омский медицинский институт имени М.И. Калинина в 1973 году. С 1976 года его профессиональная деятельность была связана с 33-й больницей. Там он возглавлял травматологическое отделение.

Сообщается, что ежегодно врач выполнял более 450 операций. Он также являлся главным внештатным травматологом областного минздрава и пользовался авторитетом среди коллег и пациентов.

Прощание с Михаилом Кудряшовым состоится 22 февраля. Его похоронят на Федяковском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Кирилловича. 

Ранее скончался врач-онколог Андрей Марусов, посвятивший работе в Нижегородском онкодиспансере три десятка лет. 

