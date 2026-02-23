Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта Общество

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Нижнего Новгорода в Москву был отменён утром 23 февраля. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Нижнего Новгорода.

По данным онлайн-табло, вылет был запланирован на 9:15 утра. Причины отмены рейса не раскрываются.

Кроме того, рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, назначенный на 12:20, перенесён на 15:40.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль соблюдение прав авиапассажиров в международном аэропорту "Чкалов" в Нижнем Новгороде.

По данным нижегородской воздушной гавани, 22 февраля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в московском авиационном регионе "Чкалов" принял 29 рейсов.