Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2026 09:30
Каток в нижегородской "Швейцарии" будет открыт до 9 марта
23 февраля 2026 09:00
Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта
23 февраля 2026 08:23
Евгений Чинцов поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО
23 февраля 2026 07:03
Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
22 февраля 2026 21:15
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 21:01
Число принятых нижегородским аэропортом рейсов в Москву выросло до 24
22 февраля 2026 20:03
Чем опасны домашние роды: мнение эксперта
22 февраля 2026 18:53
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, следовавших в Москву
Общество

Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта

23 февраля 2026 09:00
Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Нижнего Новгорода в Москву был отменён утром 23 февраля. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Нижнего Новгорода.

По данным онлайн-табло, вылет был запланирован на 9:15 утра. Причины отмены рейса не раскрываются.

Кроме того, рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, назначенный на 12:20, перенесён на 15:40.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль соблюдение прав авиапассажиров в международном аэропорту "Чкалов" в Нижнем Новгороде.

По данным нижегородской воздушной гавани, 22 февраля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в московском авиационном регионе "Чкалов" принял 29 рейсов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных