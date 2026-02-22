Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода

На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

22 февраля 2026 21:15 Общество
Нижегородская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту "Чкалов". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуры.

22 февраля 2026 года из-за ограничений на использование воздушного пространства в московском авиационном регионе часть рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты, была перенаправлена на запасной аэродром в приволжской столице.

По информации аэропорта, к настоящему моменту там уже приземлились 24 пассажирских самолета.

В транспортной прокуратуре уточнили, что на территории аэропорта организован контроль за действиями авиакомпаний. Надзорное ведомство следит за тем, чтобы права пассажиров соблюдались в полном объеме.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура намерена принять меры реагирования.

Пассажиры, считающие, что их права нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796-59-45.

Теги:
Аэропорт Прокуратура
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
