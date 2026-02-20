Рейс в Сочи задержали в нижегородском аэропорту почти на 7 часов

Фото:
Вылет самолета из Нижнего Новгорода в Сочи перенесли более чем на шесть часов 20 февраля. Речь идет о рейсе EO 438 авиакомпании Ikar.
По данным онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова, изначально борт должен был отправиться в 17:10, а прибытие в Адлер планировалось в 20:50.
Однако отправление задержали до 23:50.
Причиной стали продолжительные ограничения, которые вводились в аэропорту города-курорта минувшей ночью.
Кроме того, в аэропорту задержан самолет до Санкт-Петербурга. Его отправление запланировано на 12:20.
Накануне два авиарейса из Нижнего Новгорода в Москву отменили из-за сильного снегопада в столице.
