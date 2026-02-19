Два рейса в Москву отменили в нижегородском аэропорту из-за непогоды

Фото:
19 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова отменили два авиарейса в Москву. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице. Информация об изменениях появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Речь идет о рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот", которые должны были вылететь в 15:20. Оба перелета были отменены.
Ранее в воздушной гавани предупреждали, что из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве в расписании 19 февраля возможны изменения на направлениях между аэропортом Чкалов и столичными аэропортами.
При этом нижегородский аэропорт остается основным запасным для московского авиаузла и готов при необходимости принять самолеты, которые перенаправят из Москвы.
Пассажирам, собирающимся вылетать 19 февраля, советуют проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что вечером 15 февраля в аэропорту вводили ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Они действовали до утра 16 февраля. За это время задержали девять рейсов. Рейс в Санкт-Петербург был отменен.
