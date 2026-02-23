Звезды и салют покажут на телебашне Нижнего Новгорода 23 февраля

Филиалом РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" 23 февраля будет включена праздничная подсветка на телебашне в Нижнем Новгороде.
Увидеть декоративную иллюминацию нижегородцы и гости города смогут с 18:00 до 21:00.
Высочайшее сооружение города преобразится в яркий объект благодаря динамическим изображениям российского флага и георгиевской ленты, чередующимся на световом полотне башни. Украшением станут также светящиеся звезды в форме армейских эмблем и красочные залпы салюта.
Кроме того, дополнительно на медиафасаде будет демонстрироваться анимационная надпись "23 февраля" и "День защитника Отечества".
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем защитника Отечества.
