Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ

Две школы и пять детсадов в Нижегородской области полностью закрыты на карантин из‑за ОРВИ. Еще в 4,3 % образовательных учреждений региона учебный и воспитательный процесс приостановлен частично, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, с 16 по 22 февраля 2026 года в регионе зарегистрировано около 18 тысяч случаев острых респираторных инфекций. В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа — их доля в общей циркуляции составляет 67,8 %. Среди них чаще всего выявляется штамм А(H3N2). Также фиксируются риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и микоплазма.
Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады, а также рекомендует непривитым против гриппа жителям ограничить посещение общественных мест.
Организаторам массовых мероприятий советуют не допускать к участию людей с насморком, кашлем и повышенной температурой.
Эпидемиологи также напоминают о мерах профилактики: регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком, не трогать лицо, избегать контактов с заболевшими, соблюдать дистанцию в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни и оставаться дома при первых признаках болезни, обращаясь за медицинской помощью.
Ранее нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B.
