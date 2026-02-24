Эксклюзив
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 16:17
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
24 февраля 2026 15:41
Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ
24 февраля 2026 15:34
Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны
24 февраля 2026 15:01
Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы
24 февраля 2026 14:43
Нижегородский кардиолог рассказал, как несчастная любовь влияет на сердце
24 февраля 2026 14:28
Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей
24 февраля 2026 14:15
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре
24 февраля 2026 13:46
Трамвай "МиНин" поборется за звание трамвая года в национальной премии
Общество

Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ

24 февраля 2026 15:41 Общество
Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ

Две школы и пять детсадов в Нижегородской области полностью закрыты на карантин из‑за ОРВИ. Еще в 4,3 % образовательных учреждений региона учебный и воспитательный процесс приостановлен частично, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

По данным ведомства, с 16 по 22 февраля 2026 года в регионе зарегистрировано около 18 тысяч случаев острых респираторных инфекций. В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа — их доля в общей циркуляции составляет 67,8 %. Среди них чаще всего выявляется штамм А(H3N2). Также фиксируются риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и микоплазма.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады, а также рекомендует непривитым против гриппа жителям ограничить посещение общественных мест. 

Организаторам массовых мероприятий советуют не допускать к участию людей с насморком, кашлем и повышенной температурой.

Эпидемиологи также напоминают о мерах профилактики: регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком, не трогать лицо, избегать контактов с заболевшими, соблюдать дистанцию в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни и оставаться дома при первых признаках болезни, обращаясь за медицинской помощью.

Ранее нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных