Подмосковье восстанавливает объекты инфраструктуры в ДНР

25 февраля 2026 16:18 Общество
Подмосковье восстанавливает объекты инфраструктуры в ДНР

Подмосковье продолжает работы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР, а также на других территориях. Специалисты ремонтируют школы и детские сады, медучреждения, дороги и коммунальные сети, сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он напомнил, что в рамках федеральной программы в ДНР, Запорожской и Херсонской областях приводят в порядок социальные учреждения, жилые дома, больницы, электросети и другие элементы инфраструктуры.

По данным губернатора, в 2025 году восстановили около 400 объектов, а всего за время работ — порядка 1,5 тысячи. "Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны", — подчеркнул Воробьев. 

Социальные объекты

В этом году в новых регионах планируют привести в порядок пять социальных учреждений. Весной обновится Красноармейская школа Новоазовского округа: один из корпусов находился в аварийном состоянии, поэтому его фактически возвели заново.

В здании установили новые окна, вентиляцию и коммуникации, восстановили фасад и кровлю, покрасили стены. С наступлением тепла строители займутся благоустройством территории.
Также после ремонта в этом году должна открыться Тельмановская больница — основные работы там планируют завершить до сентября.

Кроме того, изменения ожидают Виноградненскую и Новоазовскую школы, школу № 44 в Макеевке и образовательное учреждение в селе Безыменном.

Часть объектов обновили и в прошлом году. В Новоазовской школе № 1 отремонтировали классы, лестницы и санузлы, обновили фасады и инженерные сети. Работы также провели в Розовской школе в селе Розы Люксембург.

Глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров отметил, что результат сравним с созданием нового здания: "По сути, это не капитальный ремонт, а мы получили новый объект — и внутри, и снаружи, и дворовая территория. Я уверен, что та атмосфера, которую подарил нам шеф-регион — Московская область, будет вдохновлять на работу, на учебу еще многие десятилетия".

Дороги и мосты

В 2025 году подмосковные строители отремонтировали 9,4 км автодороги Сопино — Виноградное. В результате улучшилась транспортная доступность жилых домов, объектов инфраструктуры и трассы М-14.

Также в прошлом году восстановили четыре дороги в Новоазовске, две — в селе Седово и 25 — в Макеевке. Одна из отремонтированных дорог проходит в Красногвардейском районе и связывает город с Донецком. Работы провели и на участке улицы Черняховского.

Кроме того, в прошлом году в новых регионах восстановили пять мостов, включая сооружения через реку Грузский Еланчик в селах Розы Люксембург и Витава, а также через канал Кривокосского лимана в поселке Обрыв. Движение также запустили еще по двум сооружениям в Мариуполе.

Начальник подрядной организации Марина Торпова рассказала, что в Новоазовском округе построили три моста по российским нормам и стандартам и уделили внимание безопасности: "Обязательно уделили внимание безопасности дорожного движения — везде установлено металлическо-барьерное и перильное ограждение".

Отдельно отмечается, что годом ранее специалисты из Подмосковья привели в порядок более 100 автобусных остановок.

Энергетика и ЖКХ

В конце прошлого года "Мособлэнерго" завершило обновление системы электроснабжения в Новоазовском округе. Там модернизировали распределительные сети, обновили и укрепили опоры, установили трансформаторы и восстановили участки линий. В Широкине отремонтировали более 48 км сетей.

"Наша задача — продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании", — заявил Андрей Воробьев.

В Фонде капремонта сообщили, что только в прошлом году специалисты восстановили около 300 построек. На этот год запланирован ремонт еще 200 жилых домов, 150 культурных объектов, а также благоустройство 300 дворов.

