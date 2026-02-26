Более 17 тысяч индивидуальных планов трудоустройства подготовил Нижегородский кадровый центр в 2025 году Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородский кадровый центр «Работа России» подготовил более 17 тысяч индивидуальных планов содействия занятости в 2025 году. Эта мера поддержки предоставляется гражданам, которые обращаются в службу занятости в поисках работы.

«Индивидуальный план – это персональная программа действий. В плане четко прописаны конкретные шаги: варианты профессионального обучения или переобучения, возможность получения психологической поддержки, варианты временной подработки на период поиска постоянного места и другие меры. Такой подход позволяет сделать процесс поиска работы более структурированным и адресным», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Документ содержит данные о подходящей работе для гражданина, перечень конкретных мер поддержки, предоставляемых службой занятости, сроки предоставления этих мер, контактную информацию персонального куратора (карьерного консультанта), а также права и обязанности обеих сторон.

Ключевым этапом перед составлением плана является профилирование — заполнение специальной анкеты на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru).

«На основании анкеты профилирования наш карьерный консультант оценивает не только профессиональные навыки и опыт, но и учитывает ограничения по здоровью, предпочтительную форму занятости и жизненную ситуацию соискателя. Это позволяет отнести человека к определенной профильной группе и предложить ему именно те меры поддержки, которые будут максимально эффективны в его случае», — пояснила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Индивидуальный план может быть скорректирован, если у соискателя изменились жизненные обстоятельства. В этом случае нужно повторно пройти профилирование.

Узнать подробную информацию можно по единому номеру контакт-центра: 8 (800) 250-47-47, в любом офисе службы занятости или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Обеспечение экономики регионов квалифицированными кадрами также отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».