Госдолг Нижегородской области достиг 216 млрд рублей Экономика

Государственный долг Нижегородской области к 1 января 2026 года достиг 216,47 млрд рублей. По данным регионального минфина, 60% этой суммы составляет задолженность по федеральным бюджетным кредитам. В деньгах это примерно 129,95 млрд рублей.

Кредиты от коммерческих банков и иных финансовых организаций составили 55,6 млрд рублей, или 25,7% от общей суммы долга. На долю государственных ценных бумаг пришлось 29,5 млрд рублей (13,6%), а государственные гарантии составили 1,42 млрд рублей (0,7%).

В течение 2025 года регион активно привлекал заемные средства. Так, было получено 135,3 млрд рублей коммерческих кредитов, из которых 94,7 млрд рублей уже погашено.

По линии бюджетных кредитов привлечено 24,78 млрд рублей, при этом выплачено 21,55 млрд рублей. Объем эмиссии государственных ценных бумаг составил 15 млрд рублей, а выкуп — 11,5 млрд рублей. По государственным гарантиям за год привлечено 391 млн рублей, а погашено — 171 млн рублей.

Согласно отчетности, на обслуживание госдолга в 2025 году из областного бюджета было направлено 6,86 млрд рублей.

Напомним, что к декабрю 2025 года Нижегородская область уже возглавляла список регионов России с наибольшим объемом государственного долга — 186,6 млрд рублей. Тогда ситуацию прокомментировали в минфине региона. Там сказали, что рост связан с макроэкономической ситуацией и необходимостью закрывать дефицит бюджета, заложенный при его утверждении на 2025 год. Кроме того, увеличение объема госдолга обусловлено необходимостью погашать часть бюджетных кредитов, которые получены из федерального бюджета, согласно утвержденным графикам платежей.