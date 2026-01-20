Госдолг Нижегородской области достиг 216 млрд рублей

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
20 января 2026 17:37Нижегородский малый бизнес получил 147 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2025 года
20 января 2026 17:36Госдолг Нижегородской области достиг 216 млрд рублей
20 января 2026 12:2287% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году
20 января 2026 11:10Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году
19 января 2026 17:40Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
19 января 2026 15:05Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию
19 января 2026 11:29Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах
19 января 2026 10:50На 11% увеличилась выработка на нижегородской мебельной фабрике
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
Государственный долг Нижегородской области к 1 января 2026 года достиг 216,47 млрд рублей. По данным регионального минфина, 60% этой суммы составляет задолженность по федеральным бюджетным кредитам. В деньгах это примерно 129,95 млрд рублей.

Кредиты от коммерческих банков и иных финансовых организаций составили 55,6 млрд рублей, или 25,7% от общей суммы долга. На долю государственных ценных бумаг пришлось 29,5 млрд рублей (13,6%), а государственные гарантии составили 1,42 млрд рублей (0,7%).

В течение 2025 года регион активно привлекал заемные средства. Так, было получено 135,3 млрд рублей коммерческих кредитов, из которых 94,7 млрд рублей уже погашено.

По линии бюджетных кредитов привлечено 24,78 млрд рублей, при этом выплачено 21,55 млрд рублей. Объем эмиссии государственных ценных бумаг составил 15 млрд рублей, а выкуп — 11,5 млрд рублей. По государственным гарантиям за год привлечено 391 млн рублей, а погашено — 171 млн рублей.

Согласно отчетности, на обслуживание госдолга в 2025 году из областного бюджета было направлено 6,86 млрд рублей.

Напомним, что к декабрю 2025 года Нижегородская область уже возглавляла список регионов России с наибольшим объемом государственного долга — 186,6 млрд рублей. Тогда ситуацию прокомментировали в минфине региона. Там сказали, что рост связан с макроэкономической ситуацией и необходимостью закрывать дефицит бюджета, заложенный при его утверждении на 2025 год. Кроме того, увеличение объема госдолга обусловлено необходимостью погашать часть бюджетных кредитов, которые получены из федерального бюджета, согласно утвержденным графикам платежей.

