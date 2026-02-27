Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 11:59
Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России"
27 февраля 2026 11:16
Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте
27 февраля 2026 10:55
Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки
27 февраля 2026 10:49
Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области
27 февраля 2026 10:44
Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 10:05
Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил военных с Днем ССО
27 февраля 2026 09:58
Почти 100 тысяч нижегородцев 80+ получают надбавку к пенсии
27 февраля 2026 09:43
Первую свадьбу на льду Дворца спорта "Нагорный" сыграли в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 08:58
50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО
27 февраля 2026 08:47
Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы
Общество

Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области

27 февраля 2026 10:49 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Работники предприятия передали гуманитарные наборы участникам СВО, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале в Нижегородской области. Предварительно в АО «Транснефть – Верхняя Волга» организовали сбор средств в поддержку бойцов.

Сотрудник Горьковского районного нефтепроводного управления Александра Капочкина совместно с представителями Нижегородского комитета семей воинов Отечества приняла участие в концерте для военнослужащих. «Наша задача – не только обеспечить необходимым. Творческие номера, искреннее внимание и теплые беседы способны поддержать боевой дух, и для нас это большая честь», – поделилась Александра Капочкина.

Добровольческие акции – важная часть волонтерской работы АО «Транснефть – Верхняя Волга». В движение вовлечены свыше 2 тыс. работников компании. В 2025 году активисты организовали 50 мероприятий, включая регулярные сборы гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных