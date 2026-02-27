Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области

Фото:
Работники предприятия передали гуманитарные наборы участникам СВО, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале в Нижегородской области. Предварительно в АО «Транснефть – Верхняя Волга» организовали сбор средств в поддержку бойцов.
Сотрудник Горьковского районного нефтепроводного управления Александра Капочкина совместно с представителями Нижегородского комитета семей воинов Отечества приняла участие в концерте для военнослужащих. «Наша задача – не только обеспечить необходимым. Творческие номера, искреннее внимание и теплые беседы способны поддержать боевой дух, и для нас это большая честь», – поделилась Александра Капочкина.
Добровольческие акции – важная часть волонтерской работы АО «Транснефть – Верхняя Волга». В движение вовлечены свыше 2 тыс. работников компании. В 2025 году активисты организовали 50 мероприятий, включая регулярные сборы гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
