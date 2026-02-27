Нижегородская область вошла в первый межрегиональный научный турмаршрут Общество

Фото: Сергей Шинов

Нижегородская область станет частью первого в стране межрегионального научно-популярного туристического маршрута. Соглашение о сотрудничестве подписали представители Нижегородской и Новосибирской областей, а также Республики Башкортостан на Форуме будущих технологий в Москве.

Инициатива реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Соглашение предусматривает объединение научного и туристического потенциала трех регионов.

Проект разработан по инициативе Евразийского научно-образовательного центра Республики Башкортостан. Основной аудиторией станут школьники — победители и призеры федеральных олимпиад и конкурсов. Предполагается, что участие в туре поможет им познакомиться с передовыми научными достижениями и определиться с выбором будущего вуза. Маршрут рассчитан на 11 дней и объединит десятки объектов — исследовательские центры, технопарки и промышленные предприятия. Запустить маршрут планируется уже в этом году. В Нижегородской области в программу войдут площадки ПИМУ, музей скорой медицинской помощи, предприятие "Фолипласт", НГТУ имени Р.Е. Алексеева, фабрики хохломской и городецкой росписи.

Заместитель председателя правительства, исполняющая обязанности министра науки и высшего образования региона Екатерина Солнцева отметила, что важно показать детям: наука — это не набор скучных формул, а живой процесс создания будущего.

"В наших турах ребята попадают в реальные лаборатории, знакомятся с историей нижегородских научных школ и воочию видят, как смелые разработки превращаются в часть современного производства", — подчеркнула она.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что особенно важно то, что инициатива создания такого проекта исходила от самих участников экскурсий, поскольку людям интересно не просто знакомиться с регионом, а понимать, чем он живёт сегодня и какие идеи здесь рождаются.

В регионе уже разработаны и прошли федеральную верификацию 12 научно-популярных туров. Подробности и подать заявку можно на сайте Наука.РФ.

В 2025 году Нижегородская область стала победителем гранд-финала проектного акселератора по научно-популярному туризму, а также заняла первое место в номинации "Регион научно-популярного туризма" на V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства".

Ранее сообщалось, что туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области.