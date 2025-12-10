Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 декабря 2025 09:00Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области
09 декабря 2025 17:31Нижегородский зоопарк изменит режим работы в новогодние каникулы
09 декабря 2025 15:32Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком
09 декабря 2025 14:51В ЗСНО открылась экспозиция, посвященная духовному наследию преподобного Варнавы Ветлужского
09 декабря 2025 13:14"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 12:53Мэрия изымает "Дом Жарковой" на Ильинке для реконструкции
09 декабря 2025 12:25В Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылась первая модельная библиотека
09 декабря 2025 11:49Новогодний фестиваль на Нижегородской ярмарке стартует 12 декабря
08 декабря 2025 20:29Нижегородская область завоевала три награды туристической премии Russian Traveler Awards
08 декабря 2025 17:00Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке
Культура и отдых

Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области

10 декабря 2025 09:00 Культура и отдых
Туристическая Тропа героев тыла появилась в Нижегородской области

Фото: Нижегородский областной туристский клуб

В Богородском округе, недалеко от села Хвощевка, появился новый туристический маршрут "Тропа героев тыла". Он посвящён людям, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в глубоком тылу, помогая фронту.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, маршрут проходит по местам, где в 1941 году строился южный участок Горьковского рубежа обороны. Эти укрепления возводились в осенью и зимой руками обычных жителей, и сегодня о тех событиях напоминают сохранившиеся фрагменты оборонительных сооружений.

Проект разработала команда "Нижегородского областного туристского клуба" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". По словам руководителя клуба Галины Колчановой, маршрут помогает взглянуть на историю не через учебник, а на месте — там, где всё происходило. Даже спустя 80 лет в лесу можно увидеть следы той работы, которую вели люди, защищая свой город.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что активное участие в создании маршрута приняли школьники — юные туристы и краеведы, которые почти год работали над проектом. Результатом их труда стала 15-километровая пешеходная тропа, которая теперь появилась на туристической карте региона.

Заместитель директора туристского клуба Алексей Подъячев добавил, что школьники не просто ходили в походы, а занимались настоящим исследованием: изучали местность, искали исторические материалы, помогали прокладывать маршрут. Он отметил, что проект стал для ребят возможностью почувствовать связь с прошлым и лучше понять, каким был вклад их земляков в Победу.

Познакомиться с маршрутом можно на сайте клуба. Там же размещены подробные описания, GPS-треки и топографические карты. Всего у клуба сейчас 11 маркированных маршрутов.

Ранее сообщалось. что туристическую инфраструктуру планируют развивать в нижегородской деревне Простоквашино в Тонкинском районе. Телеканал ТНТ направит на эти цели 5 млн рублей, полученных с проката фильма "Простоквашино".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Нацпроект Туризм
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
20 ноября 2025 18:40Нижний Новгород планирует получить от турналога 200 млн рублей в 2026 году
06 ноября 2025 14:00Центр экотуризма открылся на берегу Тосканки в Ворсме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных