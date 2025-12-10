Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Нижегородский областной туристский клуб

В Богородском округе, недалеко от села Хвощевка, появился новый туристический маршрут "Тропа героев тыла". Он посвящён людям, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в глубоком тылу, помогая фронту.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, маршрут проходит по местам, где в 1941 году строился южный участок Горьковского рубежа обороны. Эти укрепления возводились в осенью и зимой руками обычных жителей, и сегодня о тех событиях напоминают сохранившиеся фрагменты оборонительных сооружений.

Проект разработала команда "Нижегородского областного туристского клуба" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". По словам руководителя клуба Галины Колчановой, маршрут помогает взглянуть на историю не через учебник, а на месте — там, где всё происходило. Даже спустя 80 лет в лесу можно увидеть следы той работы, которую вели люди, защищая свой город.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что активное участие в создании маршрута приняли школьники — юные туристы и краеведы, которые почти год работали над проектом. Результатом их труда стала 15-километровая пешеходная тропа, которая теперь появилась на туристической карте региона.

Заместитель директора туристского клуба Алексей Подъячев добавил, что школьники не просто ходили в походы, а занимались настоящим исследованием: изучали местность, искали исторические материалы, помогали прокладывать маршрут. Он отметил, что проект стал для ребят возможностью почувствовать связь с прошлым и лучше понять, каким был вклад их земляков в Победу.

Познакомиться с маршрутом можно на сайте клуба. Там же размещены подробные описания, GPS-треки и топографические карты. Всего у клуба сейчас 11 маркированных маршрутов.

