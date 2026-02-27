Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 17:58
Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции нижегородского завода "Полет"
27 февраля 2026 17:16
Цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
27 февраля 2026 15:44
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26
27 февраля 2026 15:28
Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса
27 февраля 2026 15:13
Новый снегопад обрушится на Нижегородскую область
27 февраля 2026 15:09
Евгений Люлин: "Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!"
27 февраля 2026 15:00
Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
Общество

Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции нижегородского завода "Полет"

27 февраля 2026 17:58 Общество
Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции нижегородского завода Полет

Государственная экспертиза подтвердила соответствие проекта реконструкции производственных мощностей АО НПП "Полет" в Нижнем Новгороде необходимым стандартам. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Напомним, осенью 2025 года нижегородский минстрой выдал два разрешения на реконструкцию производственных объектов завода.

Согласно материалам, проект направлен на запуск серийного производства современных устройств авиационной радиосвязи. Второе промежуточное заключение, касающееся этапа 2.1, получено 26 февраля 2026 года.

Разработкой проектной документацией занимались специализированные компании "Горпроект", "Мосэлектронпроект", "Альтаир", "СтройКомСервис", "Геодерикс", а также индивидуальный предприниматель Денис Сахаров.

Ранее сообщалось, что экспертиза согласовала строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде. А возведение школы для талантливых детей на Бору не получил одобрение госэкспертизы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Завод Производство Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2026 14:40
Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 13:29
Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе
29 декабря 2025 12:04
Экспертиза одобрила проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных