Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции нижегородского завода "Полет" Общество

Государственная экспертиза подтвердила соответствие проекта реконструкции производственных мощностей АО НПП "Полет" в Нижнем Новгороде необходимым стандартам. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Напомним, осенью 2025 года нижегородский минстрой выдал два разрешения на реконструкцию производственных объектов завода.

Согласно материалам, проект направлен на запуск серийного производства современных устройств авиационной радиосвязи. Второе промежуточное заключение, касающееся этапа 2.1, получено 26 февраля 2026 года.

Разработкой проектной документацией занимались специализированные компании "Горпроект", "Мосэлектронпроект", "Альтаир", "СтройКомСервис", "Геодерикс", а также индивидуальный предприниматель Денис Сахаров.

Ранее сообщалось, что экспертиза согласовала строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде. А возведение школы для талантливых детей на Бору не получил одобрение госэкспертизы.