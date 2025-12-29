Экспертиза одобрила проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде прошёл негосударственную экспертизу. Положительное заключение выдано 29 декабря, сообщается в ЕГРЗ.

Заказчиком строительства выступает Централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Российской Федерации". Подготовкой проектной документации занимался индивидуальный предприниматель Арег Дарбинян. Экспертизу провела московская компания ООО "Проммаш Тест Экспертиза".

Ранее сообщалось, что мечеть появится на улице Марата в Канавинском районе. Религиозный комплекс займет территорию площадью 2055 кв. м, а общая площадь зданий составит 3212 кв. м. В составе проекта предусмотрены не только молитвенный зал, рассчитанный на 300 человек, но и паломнический центр, модульная котельная высотой 16 метров, а также благоустроенная и озеленённая территория. Финансирование проекта будет осуществляться исключительно за счет благотворительных пожертвований. Использование бюджетных средств не предусмотрено. Летом 2023 года прошла церемония закладки первого камня. Тогда сообщалось, что строительство религиозного сооружения может занять четыре года.

Добавим, что с 1817-го по 1930 год Ярмарочная мечеть располагалась на Магометанской площади на территории Нижегородской ярмарки. В советское время здание было снесено. Сегодняшний проект направлен на восстановление утраченного объекта с сохранением архитектурных пропорций и стилистики оригинала.

Ранее сообщалось, что главный католический храм планируют возродить в Нижнем Новгороде.