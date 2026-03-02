ВТБ: Цена на нефть может расти до момента снижения напряженности на Ближнем Востоке

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

02 марта 2026 12:00 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев прокомментировал, как может меняться цена на нефть из-за геополитических событий на Ближнем Востоке.

По его словам, цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%.

 «Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долл. за два дня», — прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции.

«20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Однако, если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки. Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен», — сказал Алексей Михеев.

«Полагаем, что если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста», — заключил он.

Теги:
ВТБ Нефть
