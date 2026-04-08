На конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта Экономика

Российский рынок созрел для внедрения регулирования искусственного интеллекта, однако важно найти баланс между интересами государства, бизнеса и населения, чтобы не остановить развитие технологии. При этом страх от новой технологии естественен – в 19 веке люди также опасались развития поездов. Об этом рассказали глава Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.

В марте 2026 года Минцифры опубликовало законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Его обсуждение состоялось в рамках пленарной сессии Data Fusion.



«По оценкам НИУ ВШЭ, за прошлый год сумма затрат бизнеса на внедрение технологий ИИ превысила 250 миллиардов рублей. При этом юридически даже понятия нет, что такое ИИ, а деньги — тратим. И, конечно, задача государства — появиться в тот момент, когда это нужно, с тем, чтобы и не задушить развитие технологии, и установить правила», – считает Григоренко.



«Регулирование ИИ - это важно. Оно даёт единую систему координат и, как минимум, общий язык, на котором могут говорить и регуляторы, и участники рынка, и разработчики», – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что при введении правил нужен баланс. «Когда мы приступаем к регулированию, к написанию законопроекта, всегда есть желание всё отрегулировать. И, на мой взгляд, есть самый большой риск отрегулировать развивающуюся технологию с учетом всех потенциальных страхов, а страхи, мы знаем, велики по поводу этой технологии», – считает глава ЦБ.



Однако человечество не первый раз сталкивается с технологическими всплесками и страхами из-за них, а технооптимисты и технопессимисты существовали всегда, напомнила Набиуллина. В пример она привела мнения медиков в 19 веке, которые считали, что высокая скорость движения поезда вредит здоровью и приводит к нервному истощению.

«Представьте, если бы мы, исходя из этих страхов, стали бы ограничивать скорость поезда. Наша жизнь была бы медленнее и беднее», – рассуждает Набиуллина.



По ее мнению, необходимо регулировать не саму технологию, а возникающие из-за нее риски. Она провела параллель с тем, как ЦБ регулирует операционные риски:

«Искусственный интеллект несет операционные риски, сбои, галлюцинации. Но мы с вами научились регулировать операционные риски, не влезая внутрь технологий. То есть задавая требования к результату, чтобы не было сбоев и т.д. И мне кажется, здесь приблизительно так же и надо подходить, устанавливать требования к результату». Также закон должен быть верхнеухуровневый, чтобы у отраслевых регуляторов было право конкретизировать требования с учётом специфики рынка».

Масштабирование, внедрение и использование ИИ с точки зрения влияния на общество аналогично появлению электричества и через 5-10 лет нас ждет другой мир, считает Григоренко. ИИ плюс роботы создадут новое индустриальное общество, согласен президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Это будет изменение, может быть, даже круче, чем создание интернета. Другое дело, что если говорить о практическом применении, например, для банков, то сегодня развитие технологий, в том числе искусственный интеллект, это не столько задача экономии денег, сколько скорее необходимость успешно конкурировать с нашими собратьями, которые тоже очень быстро двигаются в этом направлении. Это задача создать максимально интересные и быстрые продукты для наших клиентов», – отметил Костин.