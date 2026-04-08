Экономика

Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

08 апреля 2026 14:33 Экономика

Россияне в целом не испытывают страха перед новыми технологиями, даже если не до конца понимают, как они устроены. Как показал проведенный к конференции Data Fusion опрос ВТБ, около 70% респондентов готовы делегировать бытовые задачи человекоподобным роботам и жить с ними под одной крышей. В основе работы интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные.

Россияне ежедневно создают о себе массивы информации, пользуясь интернетом, банковскими сервисами и цифровыми платформами. Однако уровень понимания технологий остаётся низким: лишь пятая часть опрошенных хорошо представляет, что такое большие данные, хотя эта технология все активнее влияет на их повседневную жизнь и работу.

Цифровая активность опережает осведомленность
 
Только 20% россиян осведомлены о том, что такое большие данные, и могут это объяснить. Почти половина участников опроса (48%) слышала термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов вообще не знают, что это такое. 
 
Однако россияне активно вовлечены в цифровую среду и регулярно создают массивы данных о себе. Так, 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, фактически формируя собственный «цифровой профиль». Особенно высокая активность наблюдается в Центральном федеральном округе — там доля ежедневных пользователей ИИ и интернет-поисковиков достигает 72%. Еще 24% россиян пользуются поисковиками и ИИ 2-3 раза в неделю, 9% — раз в неделю или реже. 
 
Также 62% участников опроса ежедневно пользуются банковскими картами или приложениями, 29% — два-три раза в неделю, 5% — раз в неделю. При этом среди опрошенных нет таких, кто выбрал бы ответ «никогда». На портал «Госуслуги» заходят не реже раза в месяц 54% респондентов. 
 
Интуитивное понимание ценности технологии
 
Несмотря на низкий уровень осведомленности, россияне достаточно точно угадывают основные сферы применения больших данных: 

  • 47% россиян считают, что большие данные применяются для анализа поведения потребителей и персонализации услуг; 
  • 40% думают, что БД могут использоваться для научных исследований и разработки технологий;
  • 35% связывают их с прогнозированием различных событий и явлений, например, прогноза погоды, автомобильного трафика или эпидемий;
  • 34% назвали целью их сбора автоматизацию бизнеса и государственных услуг. 

Интерес вместо страха 
 
Почти 70% россиян в разной степени готовы поселить у себя в доме человекоподобного робота для решения бытовых задач, например, для уборки, готовки или ухода. Точно готовы — 16%, скорее готовы — 27%, а отчасти готовы — 25%. 
 
Также около половины россиян ощущают влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные навыки (память, внимание и мышление). Но для 32% россиян это влияние положительное, а для 17% — отрицательное. 
 
Опасения по поводу потери работы из-за ИИ умеренные. Так, 25% россиян боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет, при этом только 7% реально сталкивались с такими случаями, еще около 21% слышали о подобных случаях. 
 
Пользуются, но сомневаются
 
Большинство россиян (66%) скорее или полностью довольны текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов. Но при этом только 10% респондентов готовы доверять финансовым советам ИИ. В большей степени доверие вызывают советы финансовых консультантов и знакомых, а четверть аудитории — не доверяют никому.
 
Такой разрыв показывает, что в целом пользователи толерантны к технологии ради своего удобства, но не готовы полностью делегировать ИИ принятие решений.
 
«Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк активно участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, в том числе ИИ и больших данных. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ несмотря на риски и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь. Это показывает, что ВТБ движется в правильном направлении, внедряя ИИ в свои услуги», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. 
 
Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет. 

