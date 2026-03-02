Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Минцифры проводит опрос о домашнем интернете в нижегородских селах

Минцифры проводит опрос о домашнем интернете в нижегородских селах

Жители деревень и сел Нижегородской области могут принять участие в опросе о востребованности высокоскоростного домашнего интернета. Голосование проводит Минцифры России, оно продлится до 30 марта 2026 года включительно.

Опрос позволит оценить реальный спрос на услугу в тех населенных пунктах, где уже создана базовая инфраструктура связи, но подключение к стационарному интернету для жителей пока остается недоступным.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что в условиях ограничений мобильного интернета подключение к проводной сети становится наиболее простым решением. По его словам, регион активно расширяет оптоволоконную сеть, ориентируясь в первую очередь на обращения жителей. Полученные данные передаются операторам связи для проработки планов подключения.

"Опрос, организованный федеральным Минцифры, даст нам дополнительное понимание того, в каких уголках региона есть особая потребность в интернете", – подчеркнул он.

В голосование включены деревни и села региона с численностью населения менее тысячи человек, куда уже подведены волоконно-оптические линии – для подключения школ, больниц или обеспечения мобильной связи.

Принять участие могут все желающие при наличии подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги". Выбрать населенный пункт можно независимо от места регистрации.

Для участия необходимо авторизоваться на платформе обратной связи через "Госуслуги", выбрать регион и населенный пункт из предложенных списков, указать точный адрес домохозяйства и подтвердить готовность заключить договор с оператором в случае подключения.

При этом голосование не является заявкой на подключение и не накладывает на жителей никаких обязательств – это способ обозначить потребность в домашнем интернете. Чем больше голосов наберет населенный пункт, тем выше вероятность его включения в планы по подключению.

Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в малонаселенных и труднодоступных территориях соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который действует с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

