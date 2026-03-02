Волго-Вятский банк Сбербанка: 80% инвестиций на ОМС пришлось на золото Экономика

Фото: pixabay.com

Портфель обезличенных металлических счетов Волго-Вятского банка Сбербанка на 1 января 2026 года превысил 37 млрд рублей, что на 32% больше чем годом ранее.

По итогам 2025 года объем средств, размещенных жителями девяти регионов в обезличенные металлические счета (ОМС) составил 1,9 млрд рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Объём инвестиций в золото составил 80% от общей суммы вложений в ОМС.

В топ регионов, где среди жителей наиболее заметно выросла популярность ОМС, выделяются Республика Татарстан, где объем размещённых средств увеличился в 4 раза, и Республика Мордовия, где этот показатель вырос вдвое.

Всего с начала года жители девяти регионов открыли более 50 тысяч новых счетов в Сбере.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Обезличенный металлический счёт даёт возможность инвестировать в золото, серебро, платину и палладий. Средства на таком счёте учитываются не в рублях, а в граммах выбранного металла. Этим инструментом пользовались те, кто хотел в долгосрочной перспективе диверсифицировать свой инвестиционный портфель. В прошлом году мы наблюдали среди жителей растущий интерес вкладывать средства именно в обезличенные металлические счета».