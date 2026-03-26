Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области

Минэкологии Нижегородской области вынесло на общественные обсуждения проект перечней опасных инвазивных растений. Документ опубликован на сайте правительства региона, пишет "Коммерсант-Приволжье".
Речь идет о видах, которые не считаются карантинными объектами или сорняками, но при этом должны выявляться и уничтожаться.
Предлагается утвердить два отдельных списка. Первый будет действовать на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. В него планируют включить четыре растения: борщевик Сосновского, золотарник канадский, золотарник гигантский и люпин многолистный.
Второй перечень затронет всю территорию Нижегородской области, кроме лесов и ООПТ федерального значения. Здесь в списке значится только одно растение — борщевик Сосновского.
Необходимость формирования перечня закреплена региональным законом о борьбе с борщевиком, который был принят в Нижегородской области в феврале.
Напомним, за бездействие в борьбе с этим растением предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, областные власти должны были определить и другие инвазивные виды, требующие контроля.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал закон о "растениях-иноагентах".
