Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области Общество

Минэкологии Нижегородской области вынесло на общественные обсуждения проект перечней опасных инвазивных растений. Документ опубликован на сайте правительства региона, пишет "Коммерсант-Приволжье".

Речь идет о видах, которые не считаются карантинными объектами или сорняками, но при этом должны выявляться и уничтожаться.

Предлагается утвердить два отдельных списка. Первый будет действовать на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. В него планируют включить четыре растения: борщевик Сосновского, золотарник канадский, золотарник гигантский и люпин многолистный.

Второй перечень затронет всю территорию Нижегородской области, кроме лесов и ООПТ федерального значения. Здесь в списке значится только одно растение — борщевик Сосновского.

Необходимость формирования перечня закреплена региональным законом о борьбе с борщевиком, который был принят в Нижегородской области в феврале.

Напомним, за бездействие в борьбе с этим растением предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, областные власти должны были определить и другие инвазивные виды, требующие контроля.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал закон о "растениях-иноагентах".