Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Общество

Нижегородские школьники приглашаются к участию в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

02 марта 2026 12:18 Общество
Нижегородские школьники приглашаются к участию в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

Учащиеся 1-11 классов школ Нижегородской области могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая пройдет с 3 марта по 2 апреля на образовательной платформе Учи.ру в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству знакомит школьников с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, повышает интерес к предпринимательству, помогает с детства развивать важные навыки: планирование бюджета, критическое мышление, разумный подход к риску, лидерские качества.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: Учи.ру или войти с логином и паролем.

Все участники онлайн-олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а преподаватели – благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру на следующий день после окончания олимпиады.

Олимпиаду проводят Банк России, Минэкономразвития России, Министерство финансов РФ и платформа «Учи.ру» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

