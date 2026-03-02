Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 марта 2026 15:59
Московская компания завершит капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 15:43
Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области
02 марта 2026 15:35
Центр поддержки экспорта помог нижегородском предприятиям заключать контракты на 1,63 млрд рублей
02 марта 2026 15:13
Ввод в эксплуатацию теплохода "Николай Жарков" перенесли на лето
02 марта 2026 14:29
Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта
02 марта 2026 13:56
Волго-Вятский банк Сбербанка: 80% инвестиций на ОМС пришлось на золото 
02 марта 2026 13:50
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в Национальной премии "Золотой медвежонок"
02 марта 2026 13:43
Конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз
02 марта 2026 12:46
Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске
02 марта 2026 12:12
Шесть соцпроектов из Нижегородской области вышли в финал конкурса "Мой добрый бизнес"
Экономика

Нижегородская животноводческая компания присоединилась к проекту "Производительность труда"

02 марта 2026 09:42 Экономика

ООО «Шатовка» городского округа город Арзамас стало 315-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Основным видом деятельности компании является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

«Федеральный проект «Производительность труда» позволяет предприятиям пересматривать внутрипроизводственную логистику, снижать простои и в целом выстраивать более эффективную организацию работы. ООО «Шатовка» стало третьим региональным предприятием по разведению молочного крупного рогатого скота, присоединившимся к федпроекту», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.  

Ранее две животноводческие компании уже завершили полный цикл внедрения бережливых технологий. Так, племзавод «Пушкинское» увеличил выработку на 10%, а племзавод имени Ленина – на 15%.

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и сформируют решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. 

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животноводство Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных