Нижегородская животноводческая компания присоединилась к проекту "Производительность труда" Экономика

ООО «Шатовка» городского округа город Арзамас стало 315-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Основным видом деятельности компании является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

«Федеральный проект «Производительность труда» позволяет предприятиям пересматривать внутрипроизводственную логистику, снижать простои и в целом выстраивать более эффективную организацию работы. ООО «Шатовка» стало третьим региональным предприятием по разведению молочного крупного рогатого скота, присоединившимся к федпроекту», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее две животноводческие компании уже завершили полный цикл внедрения бережливых технологий. Так, племзавод «Пушкинское» увеличил выработку на 10%, а племзавод имени Ленина – на 15%.

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и сформируют решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф.

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».