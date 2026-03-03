В нижегородском детсаду выявили мясо птицы с листериями

В детсаду №221 Нижнего Новгорода обнаружили мясо птицы, в котором были выявлены листерии — бактерии, способные вызывать менингит. Об этом сообщил телеграм-канал "Shot Проверка".
В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили факт обнаружения опасной продукции. При этом в ведомстве уточнили, что среди воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения случаев заболевания зафиксировано не было.
Как пояснил надзорный орган, инцидент произошел еще в конце 2025 года. После выявления зараженного мяса были оперативно приняты меры для предотвращения возможного распространения инфекции.
Информация о случившемся направлена поставщику и производителю продукции, а также в территориальное управление Роспотребнадзора по месту ее производства.
Ситуацию прокомментировали и в МБУ "Дирекция по организации питания". Там отметили, что вся продукция животного происхождения проходит обязательный ветеринарный контроль через специализированные системы, где поставщики размещают сопроводительные документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям ГОСТ и нормам СанПиН.
"Со своей стороны дирекция проводит производственный контроль на основании договоров с "Центром экспертиз ТПП НО". В 2025 году при проведении таких экспертиз патогенов в исследованных образцах куриного мяса не выявлялось. Кроме того, дирекция усилила контроль за вновь поступающей продукцией из мяса птицы", — сообщили в учреждении.
Телеграм-канал "Shot Проверка" уточнил, что речь идет о продукции птицефабрики "Акашевская" в Марий Эл.
