Экономика

Нижегородские IT-компании могут открыть свои представительства в Сербии

26 октября 2025 11:45
Нижегородские IT-компании могут открыть свои представительства в Сербии

Фото: Александр Воложанин

В Республике Сербской планируется открытие представительств нижегородских IT-компаний. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, передает ТАСС.

По его словам, регион заинтересован в расширении присутствия своих технологических предприятий за рубежом. Размещение офисов в Сербии рассматривается как один из шагов по выходу на новые международные рынки.

"Мы понимаем, что там максимально благоприятные условия для этого созданы, и наряду с обменом опытом, с различными маркетинговыми возможностями можно двигаться дальше. Мы на это делаем ставку", — отметил Старостин.

Он также добавил, что в течение последних трёх месяцев велась активная совместная работа профильной группы, в которую вошли представители правительства Нижегородской области и сербские власти.

Консультации проходили на регулярной основе и охватывали широкий спектр вопросов, связанных с сотрудничеством в разных отраслях.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует развивать сотрудничество с Сенегалом.

IT бизнес Международное сотрудничество
