Опубликованы фото реконструкции Дома чекиста в Нижнем Новгороде

16 февраля 2026 12:15 Общество
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по реконструкции объекта культурного наследия "Дом чекиста" на Малой Покровской улице. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" посмотрела, что сейчас происходит на строительной площадке.

Территория огорожена со всех сторон, но оценить ход реконструкции возможно.

Основные работы сосредоточены на полукруглом эркере, который в прошлом был элементом актового зала. В январе подрядчик приступил к финальной фазе укрепления этой части.

Также специалисты завершают устройство грунтоцементных колонн. Они станут фундаментальной основой будущего здания. Этот этап фактически завершает масштабные мероприятия, направленные на сохранение уцелевших элементов исторической постройки.

Ожидается, что укрепление основания и работы по сохранению эркера завершатся к концу первого квартала 2026 года. После этого застройщик намерен начать монолитное возведение фундаментов.

Сдать объект в эксплуатацию рассчитывают до конца 2027 года.

Напомним, проект предусматривает преобразование объекта в жилой дом на 77 квартир. На первом этаже сохранят общественные функции, а в подземном уровне разместят парковку.

Ранее попытку заняться реставрацией предпринимала компания "Комплекс-строй" — в 2014 году она заявляла о таких планах, однако из-за финансовых сложностей к работам так и не приступила. В 2021 году в здании произошёл поджог, после чего объект передали в собственность Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ОКН Реставрация Строительство
