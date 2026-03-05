МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода

Региональное управление МЧС показало кадры с места пожара на улице Пискунова,27 в Нижнем Новгороде.
Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания днем 5 марта. Пожарным пришлось вскрыть кровлю, чтобы найти очаг возгорания. По последним данным, открытое горение ликвидировано на 15 кв. метрах.
В МЧС уточнили, то обошлось без погибших и пострадавших. 15 человек эвакуировались самостоятельно.
Причину случившегося установят дознаватели.
