МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода

Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Региональное управление МЧС показало кадры с места пожара на улице Пискунова,27 в Нижнем Новгороде. 

Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания днем 5 марта. Пожарным пришлось вскрыть кровлю, чтобы найти очаг возгорания. По последним данным, открытое горение ликвидировано на 15 кв. метрах. 

В МЧС уточнили, то обошлось без погибших и пострадавших. 15 человек эвакуировались самостоятельно. 

Причину случившегося установят дознаватели.

