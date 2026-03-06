В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. В нем приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области.

В преддверии 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета Андрей Гнеушев поздравил членов комиссии с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение комплексной безопасности региона. Он подчеркнул, что в условиях сложной политической обстановки антитеррористическая комиссия выполняет координирующую функцию по предупреждению диверсионно-террористических актов.

«Благодаря этой работе усилена антитеррористическая защищенность важных социальных объектов и объектов критической инфраструктуры. На постоянной основе осуществляется профилактика идеологии терроризма и неонацизма. Особое внимание уделяется разъяснению молодежи ответственности и неотвратимости наказания за совершение преступлений террористической направленности, потому что именно подростки подвержены серьезному влиянию. Сегодняшние вызовы и угрозы ставят перед антитеррористической комиссией новые цели. Уверен, что все они будут выполнены эффективно и безопасность нашего региона будет обеспечена на высоком уровне», - сказал Андрей Гнеушев.

В ходе заседания участники обсудили неотложные меры по профилактике угроз нападения на объектах образования. В частности, даны конкретные поручения, направленные на повышение эффективности адресной и индивидуальной профилактической работы со школьниками и студентами по недопущению распространения буллинга и деструктивных идеологий. Ряд мер также касается усиления антитеррористической защищенности объектов образования, привлечения к персональной ответственности должностных лиц, допустивших формальный подход к вопросам противодействия терроризму.

Кроме того, выработаны дополнительные меры по недопущению вовлечения подрастающего поколения в совершение преступлений террористической направленности, в частности поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожной инфраструктуры. Это делается в целях профилактики совершения преступлений молодежью, которая попала под влияние украинских вербовщиков и мошеннических кол-центров и имеет корыстные мотивы.

Дополнительно в ходе заседания Андрей Гнеушев отметил, что антитеррористической комиссией в Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности с 2022 года реализуется антитеррористический проект «Герои нашего времени». Он посвящен участникам СВО, контртеррористических операций и локальных войн, а также нижегородцам, которые оказывают помощь фронту. За время реализации проекта созданы и размещены в эфире регионального телевидения 32 тематические программы, проведен ряд встреч молодежи с ветеранами и участниками боевых действий.

Отметим, что все выпуски регионального антитеррористического телепроекта «Герои нашего времени» доступны в его официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/teleproekt_geroinn и на видеохостинге https://rutube.ru/channel/29341548/. В проектах антитеррористической направленности, которые реализуются аппаратом АТК во взаимодействии с кибердружиной и экспертным советом, уже приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, педагоги, государственные и муниципальные служащие.