Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 14:52
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО
06 марта 2026 14:02
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии
06 марта 2026 13:48
Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами"
06 марта 2026 13:33
Тепличный комплекс для выращивания лесных растений модернизируют в Семенове
06 марта 2026 12:40
Нижегородцы могут найти точки бесплатного Wi‑Fi с помощью чат-бота в МАХ
06 марта 2026 12:08
Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит
06 марта 2026 11:56
Мобильную связь улучшили в восьми нижегородских СНТ перед дачным сезоном
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
06 марта 2026 11:42
Образ женщины в рефлексии экспертов
06 марта 2026 11:11
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта
Общество

В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии

06 марта 2026 14:02 Общество
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. В нем приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области.

В преддверии 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета Андрей Гнеушев поздравил членов комиссии с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение комплексной безопасности региона. Он подчеркнул, что в условиях сложной политической обстановки антитеррористическая комиссия выполняет координирующую функцию по предупреждению диверсионно-террористических актов.

«Благодаря этой работе усилена антитеррористическая защищенность важных социальных объектов и объектов критической инфраструктуры. На постоянной основе осуществляется профилактика идеологии терроризма и неонацизма. Особое внимание уделяется разъяснению молодежи ответственности и неотвратимости наказания за совершение преступлений террористической направленности, потому что именно подростки подвержены серьезному влиянию. Сегодняшние вызовы и угрозы ставят перед антитеррористической комиссией новые цели. Уверен, что все они будут выполнены эффективно и безопасность нашего региона будет обеспечена на высоком уровне», - сказал Андрей Гнеушев.

В ходе заседания участники обсудили неотложные меры по профилактике угроз нападения на объектах образования. В частности, даны конкретные поручения, направленные на повышение эффективности адресной и индивидуальной профилактической работы со школьниками и студентами по недопущению распространения буллинга и деструктивных идеологий. Ряд мер также касается усиления антитеррористической защищенности объектов образования, привлечения к персональной ответственности должностных лиц, допустивших формальный подход к вопросам противодействия терроризму.

Кроме того, выработаны дополнительные меры по недопущению вовлечения подрастающего поколения в совершение преступлений террористической направленности, в частности поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожной инфраструктуры. Это делается в целях профилактики совершения преступлений молодежью, которая попала под влияние украинских вербовщиков и мошеннических кол-центров и имеет корыстные мотивы.

Дополнительно в ходе заседания Андрей Гнеушев отметил, что антитеррористической комиссией в Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности с 2022 года реализуется антитеррористический проект «Герои нашего времени». Он посвящен участникам СВО, контртеррористических операций и локальных войн, а также нижегородцам, которые оказывают помощь фронту. За время реализации проекта созданы и размещены в эфире регионального телевидения 32 тематические программы, проведен ряд встреч молодежи с ветеранами и участниками боевых действий.

Отметим, что все выпуски регионального антитеррористического телепроекта «Герои нашего времени» доступны в его официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/teleproekt_geroinn и на видеохостинге https://rutube.ru/channel/29341548/. В проектах антитеррористической направленности, которые реализуются аппаратом АТК во взаимодействии с кибердружиной и экспертным советом, уже приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, педагоги, государственные и муниципальные служащие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев Антитеррор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных