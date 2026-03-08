Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев

Фото:
На следующей неделе нижегородцы будут трудиться меньше. Укороченная рабочая неделя связана с празднованием Международного женского дня.
Поскольку 8 Марта приходится на воскресенье, праздничный день перенесли на ближайший рабочий. Благодаря этому выходные продлятся три дня подряд — по 9 марта включительно.
Согласно производственному календарю, трудиться предстоит всего четыре дня — с 10 по 13 марта.
Ближайшие длинные выходные после марта ожидаются только в мае. Кроме того, сокращенные рабочие недели предусмотрены в конце апреля и в мае — с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая.
Ранее стало известно, где чаще всего работают нижегородки.
