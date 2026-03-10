"Токсики" сокращают нам жизнь: психолог объяснила, как прекратить общение с ними

Фото:
В нашем окружении часто встречаются люди, общение с которыми вызывает стресс и напряжение. Исследования показывают, что негативные социальные взаимодействия могут ускорять биологическое старение.
Старение — природный процесс, зависящий от генетики, экологии и социальных условий. Хронический стресс — ключевой фактор, влияющий на старение. Ранее учёные больше изучали позитивные аспекты социальных отношений, игнорируя негативные. Однако недавние исследования показали, что токсичные личности могут ускорять биологическое старение.
В одном из таких исследований участвовали более 2,3 тысячи человек. Почти 30% сообщили о наличии человека, вызывающего у них раздражение и стресс. Участники заполнили анкеты о здоровье и сдали образцы слюны для анализа метилирования ДНК, определяющего биологический возраст. Результаты показали, что люди, контактирующие с токсичными людьми, имеют биологический возраст на 9 месяцев старше и стареют на 1,5% быстрее.
Особенно негативное влияние оказывают токсичные отношения в ближайшем окружении — среди родственников и друзей. Именно эти связи разорвать сложнее всего, поскольку общество часто не одобряет такие шаги.
Психолог Екатерина Кольцова в комментарии для 360.ru пояснила, что страх потерять связь с семьёй — это рудимент прошлого, где оставаться в группе было необходимо для выживания. В современном мире мы имеем право выбирать людей для общения, сказала эксперт.
Тем не менее многие люди испытывают трудности при необходимости разорвать токсичные связи с родственниками. Кто-то инстинктивно боится одиночества и воспринимает разрыв семейных связей как угрозу. Сильны и стереотипы: общество часто осуждает тех, кто прекращает общение с родственниками, считая это проявлением неуважения.
Кроме того, если человек не прошёл процесс сепарации от родителей, особенно от матери, ему будет сложнее отказаться от токсичных связей.
Психолог подчеркнула, что не любить родственников — это абсолютно нормально. У каждого человека свои ценности и жизненные приоритеты, которые могут не совпадать с ценностями других людей. Это не делает кого-то плохим или неправильным.
Прекратить общение с токсичным родственником — непростая задача, которая требует силы и решимости. Не бойтесь признать, что вам некомфортно общаться с этим человеком - это ваше право.
Установите границы: определите, какие аспекты общения вызывают у вас дискомфорт, и постарайтесь свести их к минимуму. Обязательно ищите поддержку, поговорив с друзьями или обратившись к психологу, и не позволяйте чужим мнениям влиять на ваше решение.
