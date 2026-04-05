03 апреля 2026 15:19 Общество
Нижегородская область присоединится к Всероссийской неделе субботников Мы за чистоту

С 18 апреля по 3 мая 2026 года в Нижегородской области пройдут мероприятия в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Акцию организует Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в целях реализации национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году акция приурочена к Году единства народов России. Главная миссия акции – объединить жителей России для формирования экологической культуры и бережного отношения к природе путем вовлечения в практические действия по благоустройству и уборке территорий.

«Задача проекта «Мы за чистоту» — это не просто уборка территорий после зимы. Это мощный инструмент для сплочения нижегородцев вокруг общих ценностей - экологии и патриотизма. В Год единства народов России мы усилим акцент на традициях наших народов и устойчивом развитии через мастер-классы по переработке отходов, экологические походы и цифровой субботник. Приглашаем всех жителей Нижегородской области присоединиться к акции», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

На тематических мастер-классах по переработке отходов участники смогут расширить свои знания о традициях и обычаях народов. А в ходе онлайн-субботника – узнать о принципах  экологичного потребления онлайн-ресурсов и ответственного использования современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Как сообщили организаторы, в 2025 году в рамках Всероссийской недели субботников, приуроченной к Году защитника Отечества и в преддверии празднования 80-летия Победы, состоялось свыше 5,6 тыс. мероприятий во всех регионах страны. К акции присоединилось более 570 тыс. человек. Активисты помогли очистить и благоустроить мемориалы, природные и прибрежные территории.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

