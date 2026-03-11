АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку работникам, участвующим в СВО Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» передало гуманитарную помощь работникам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Предприятие поддерживает коллег, находящихся на передовой, делая все возможное для обеспечения безопасных условий несения службы.

Для оказания адресной помощи бойцам коллектив аппарата управления организовал сбор средств, благодаря которому было закуплено специализированное снаряжение: бронежилеты-плитоносцы, комплекты баллистической защиты, а также тактические рюкзаки для крепления на бронежилеты. Кроме того, переданы комплекты камуфлированной одежды и обувь.

Поддержка участников специальной военной операции является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Транснефть — Верхняя Волга». В 2025 году общество оказало финансовую поддержку благотворительному фонду «Народный Фронт. Все для победы» на закупку квадрокоптеров и средств технического мониторинга. Предприятие также регулярно передает специализированную технику для восстановления инфраструктуры новых регионов, формирует гуманитарные грузы, оказывает помощь военным госпиталям и поддерживает семьи военнослужащих.