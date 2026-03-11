Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области Роспотребнадзор обнародовал результаты проверок качества и безопасности питания в общеобразовательных учреждениях. По данным ведомства, санитарно-гигиенические нарушения обнаружены в 64% школ, где прошли контрольные мероприятия.

Специалисты отмечают, что основная часть замечаний связана с работой пищеблоков. В ряде случаев не соблюдались правила мытья столовой и кухонной посуды, требования к уборке помещений, а также допускались ошибки при ведении необходимой документации.

В 2025-2026 учебном году под контролем управления находятся более 900 школ региона, 30 организаторов питания и 104 поставщика продуктов. Питание организовано во всех образовательных учреждениях области.

Горячим питанием охвачены 85% школьников. Среди учеников 1-4 классов этот показатель составляет 100%, среди учащихся 5-11 классов — 75%.

Лабораторные исследования показали, что 0,8% проб готовых блюд не соответствовали микробиологическим нормам. Отклонения по калорийности и полноте вложения продуктов выявлены в 0,5% случаев. Среди смывов с объектов окружающей среды неудовлетворительными оказались 1,1% проб. При этом все образцы прошли проверку на качество термической обработки и соответствовали установленным требованиям.

С начала учебного года в управление поступило два обращения от граждан с жалобами на организацию школьного питания. По каждому случаю проведены проверки, по итогам которых приняты меры административного воздействия. Ситуация остается на контроле ведомства.

Напомним, 4 марта в одной из школ региона после обеда более десяти учеников почувствовали недомогание с признаками кишечной инфекции, трое были госпитализированы. Уже 5 марта учебное заведение закрыли на карантин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ситуацию на контроль взял Бастрыкин. Причиной заболевания стал норовирус первого генотипа.