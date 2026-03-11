Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восстановили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
11 марта 2026 12:00
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра
Общество

Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ

11 марта 2026 14:49 Общество
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области Роспотребнадзор обнародовал результаты проверок качества и безопасности питания в общеобразовательных учреждениях. По данным ведомства, санитарно-гигиенические нарушения обнаружены в 64% школ, где прошли контрольные мероприятия.

Специалисты отмечают, что основная часть замечаний связана с работой пищеблоков. В ряде случаев не соблюдались правила мытья столовой и кухонной посуды, требования к уборке помещений, а также допускались ошибки при ведении необходимой документации.

В 2025-2026 учебном году под контролем управления находятся более 900 школ региона, 30 организаторов питания и 104 поставщика продуктов. Питание организовано во всех образовательных учреждениях области.

Горячим питанием охвачены 85% школьников. Среди учеников 1-4 классов этот показатель составляет 100%, среди учащихся 5-11 классов — 75%.

Лабораторные исследования показали, что 0,8% проб готовых блюд не соответствовали микробиологическим нормам. Отклонения по калорийности и полноте вложения продуктов выявлены в 0,5% случаев. Среди смывов с объектов окружающей среды неудовлетворительными оказались 1,1% проб. При этом все образцы прошли проверку на качество термической обработки и соответствовали установленным требованиям.

С начала учебного года в управление поступило два обращения от граждан с жалобами на организацию школьного питания. По каждому случаю проведены проверки, по итогам которых приняты меры административного воздействия. Ситуация остается на контроле ведомства.

Напомним, 4 марта в одной из школ региона после обеда более десяти учеников почувствовали недомогание с признаками кишечной инфекции, трое были госпитализированы. Уже 5 марта учебное заведение закрыли на карантин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ситуацию на контроль взял Бастрыкин. Причиной заболевания стал норовирус первого генотипа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Питание Роспотребнадзор Школы
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2026 12:00
Стандарт здорового питания для детей предложили разработать в России
17 февраля 2026 14:17
Установлена стоимость питания в нижегородских детсадах и школах в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных