Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей

Житель Балахны добился справедливости через суд, обратившись с иском против недобросовестного продавца. Об этой ситуации рассказал Роспотребнадзор Нижегородской области.
Нижегородец купил напольную гладильную доску на маркетплейсе за 65 900 рублей, но обнаружил несоответствие заказа после распаковки. Продавец в личном кабинете отказался удовлетворить заявку на возврат, а на письменную претензию не последовало никакого ответа.
Тогда покупатель обратился в суд, а Балахнинский территориальный отдел Роспотребнадзора подготовил положительное заключение по делу.
В результате покупателю удалось взыскать не только стоимость товара, но и неустойку за просрочку исполнения требований, компенсацию морального ущерба и штраф за несоблюдение закона "О защите прав потребителей".
Итоговая сумма возмещения составила 192 196 рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская медсестра смогла отсудить у работодателя 150 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+