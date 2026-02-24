Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей Общество

Житель Балахны добился справедливости через суд, обратившись с иском против недобросовестного продавца. Об этой ситуации рассказал Роспотребнадзор Нижегородской области.

Нижегородец купил напольную гладильную доску на маркетплейсе за 65 900 рублей, но обнаружил несоответствие заказа после распаковки. Продавец в личном кабинете отказался удовлетворить заявку на возврат, а на письменную претензию не последовало никакого ответа.

Тогда покупатель обратился в суд, а Балахнинский территориальный отдел Роспотребнадзора подготовил положительное заключение по делу.

В результате покупателю удалось взыскать не только стоимость товара, но и неустойку за просрочку исполнения требований, компенсацию морального ущерба и штраф за несоблюдение закона "О защите прав потребителей".

Итоговая сумма возмещения составила 192 196 рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская медсестра смогла отсудить у работодателя 150 тысяч рублей.