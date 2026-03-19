Общество

Будущие энергетики практикуются на предприятиях Эн+

19 марта 2026 09:57 Общество
Будущие энергетики практикуются на предприятиях Эн+

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

24 студента нижегородских техникумов приступили к производственной практике на предприятиях компании Эн+ Тепло Волга. Будущие специалисты – сварщики и теплотехники – знакомятся с организацией охраны труда и промышленной безопасности, встречаются с руководством и перенимают опыт у наставников. Для ребят это первый шаг к карьере – свое обучение они завершат через три года, но уже сейчас выбирают место для дальнейшего трудоустройства.
 
«Слесарь-ремонтник, работающий в сфере энергетики – это грамотный специалист с высокой квалификацией. Теоретические знания, которые получают выпускники техникумов, можно закрепить только на практике, перенимая опыт у наставников» – поделился на встрече со студентами начальник участка технического обслуживания и ремонтов «Генерации тепла» Александр Щуплов.  
 
Слесарь по обслуживанию теплосетей отдела диагностики Андрей Веденеев второй год работает в ООО «Теплосети». Будучи студентом, он проходил практику на предприятии, а после получения диплома поступил на работу.
 
«Осознанно выбрал свою профессию и предприятие с классным коллективом. Комфортно работать, когда у специалистов в наличии современное диагностическое оборудование, а котельные полностью автоматизированы. Здесь созданы все условия для развития и повышения квалификации», – говорит Андрей Веденеев. Молодой специалист намерен продолжить обучение в вузе, но уже по инженерной специальности.
 
Эн+ Тепло Волга предоставляет для сотрудников возможность получения высшего образования на льготных условиях – это не единственное преимущество работы в сфере энергетики.
 
«Мы заинтересованы в развитии кадрового потенциала наших сотрудников, поэтому поддерживаем стремление активных, инициативных специалистов получать дополнительное образование. Программа адаптации новичков, льготные путевки в санатории, скидки от 90% на летний отдых детей, ДМС, насыщенная внутрикорпоративная жизнь с мероприятиями от Молодежного и Рабочего советов, профкома, внимательное отношение к каждому сотруднику – это лишь часть социальной политики нашей компании», – пояснила Ольга Дворцова, директор по персоналу Эн+ Тепло Волга.
 

