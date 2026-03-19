Станкевич: "Регионы получат действенный механизм для наведения порядка на контейнерных площадках" Общество

Государственная Дума в ближайшее время планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которым будут урегулированы пробелы в создании и содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Вопросы ненадлежащего содержания контейнерных площадок по-прежнему вызывают множество критических замечаний со стороны жителей в разных регионах страны, включая Нижегородскую область.

Сегодня поддержание чистоты и порядка в местах накопления ТКО отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем, у муниципалитетов, за редким исключением, отсутствуют средства для обеспечения недостающего количества площадок и контейнеров, их уборки после вывоза мусора.

Рассматриваемый Государственной Думой законопроект дает возможность органам исполнительной власти субъектов решить указанную проблему, передав функции по созданию и содержанию контейнерных площадок региональному оператору.

После принятия федерального закона каждый регион будет вправе по своему усмотрению реализовать альтернативные варианты:

- осуществлять создание и содержание площадок силами органов местного самоуправления,

- предоставлять муниципалитетам субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации,

- включать соответствующие обязанности в функционал регионального оператора.

В последнем случае должно быть заключено совместное соглашение между органом местного самоуправления, органом власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором.

Как пояснил Юрий Станкевич, депутат Государственной Думы от Нижегородской области, «практически ни один прием граждан депутатами не обходится без жалоб на состояние мест накопления ТКО. Особенно в зимнее время, когда затрудняется проезд грузового транспорта. Если любой театр начинается с вешалки, то представление об эффективности проводимой государством «мусорной реформы» формируется в результате взгляда на контейнер под окном, возле дома. Люди устали от постоянного перекладывания ответственности за чистоту контейнерных площадок. Мы даем региональным органам власти ясный и рабочий инструмент. Вопрос содержания и чистоты «контейнерок» должен быть раз и навсегда разрешен».