Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года. Сделано в России"

20 марта 2026 09:52 Экономика

Представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в региональном конкурсе «Экспортер года. Сделано в России». Конкурс проводится Центром поддержки экспорта Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

С 2026 года региональный конкурс объединен с национальной программой продвижения «Сделано в России». Наличие сертификата «Сделано в России» (РЭЦ) является приоритетным критерием оценки и преимуществом участника.

«Участие в конкурсе даёт региональным компаниям возможность получить независимую экспертную оценку и продемонстрировать результаты своей работы на внешних рынках. Оценка участников в этом году будет проводиться на основе показателей за 2025 год. Учитываются экспортная динамика, наличие международной сертификации, уровень адаптации цифровых ресурсов для зарубежной аудитории, медиаприсутствие, а также участие в профильных международных мероприятиях и выставках», – подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Победители конкурса будут определены в следующих основных номинациях: «Экспортер года. Промышленность», в категории МСП, «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». Также в конкурсе предусмотрены дополнительные номинации: «Женщина – экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Участие в региональном конкурсе «Экспортер года» бесплатное. Приём заявок открыт до 30 марта 2026 года на сайте регионального Центра поддержки экспорта: https://export-nn.ru/events/EksporterGoda2025/. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

