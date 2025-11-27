Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 ноября 2025 10:11Ночной пожар в Ленинском районе: один человек пострадал
27 ноября 2025 09:54Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей
27 ноября 2025 09:20Дом с нарколабораторией конфискован в Нижегородской области
26 ноября 2025 21:57Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе
26 ноября 2025 21:49Смертельное ДТП с 11-летним ребенком в Выксе обернулось уголовным делом
26 ноября 2025 17:48Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове
26 ноября 2025 15:46Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор
26 ноября 2025 14:17Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
Происшествия

Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей

27 ноября 2025 09:54 Происшествия
Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей

Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения законодательства, направленного на защиту прав социально уязвимых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что молодой человек, управляя электросамокатом, двигался по тротуару вдоль улицы Березовской. В результате он наехал на пожилую женщину.

От столкновения пенсионерка получила серьёзные травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице.

После трагедии супруг погибшей обратился в прокуратуру с просьбой защитить его интересы в суде и взыскать с виновника компенсацию за причинённый моральный вред.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. По итогам его рассмотрения требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены.

Суд постановил взыскать с водителя самоката в пользу семьи погибшей компенсацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что электросамокатчик сбил ребенка в поселке Афонино под Нижним Новгородом

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура самокат Суд
Поделиться:
Новости по теме
08 ноября 2025 14:20Подростка на электросамокате сбили у нижегородского ТЦ
03 ноября 2025 16:34Нижегородская область заняла четвертое место по числу ДТП с электросамокатами
23 июля 2025 14:20151 авария с электросамокатами произошла в Нижегородской области за полгода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных