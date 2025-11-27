Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей Происшествия

Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения законодательства, направленного на защиту прав социально уязвимых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что молодой человек, управляя электросамокатом, двигался по тротуару вдоль улицы Березовской. В результате он наехал на пожилую женщину.

От столкновения пенсионерка получила серьёзные травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице.

После трагедии супруг погибшей обратился в прокуратуру с просьбой защитить его интересы в суде и взыскать с виновника компенсацию за причинённый моральный вред.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. По итогам его рассмотрения требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены.

Суд постановил взыскать с водителя самоката в пользу семьи погибшей компенсацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

