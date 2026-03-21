Северное сияние увидели нижегородцы в ночь на 21 марта Общество

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В ночь с 20 на 21 марта жители Нижегородской области стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния. Снимками необычного свечения в небе очевидцы поделились в социальных сетях.

Появление северного сияния за пределами северных широт считается довольно редким событием, однако время от времени оно все же происходит. Полярные сияния возникают из-за свечения молекул кислорода и азота в верхних слоях атмосферы.

Когда заряженные частицы солнечного ветра достигают Земли, они сталкиваются с молекулами воздуха, вызывая их свечение. Этот процесс происходит в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Дополнительное усиление эффекта связано с тем, что частицы солнечного ветра ускоряются под воздействием магнитного поля планеты.

Причиной появления сияния стала сильная магнитная буря, начавшаяся минувшей ночью.

"Регистрируются очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), но центр наиболее интенсивного свечения уже успел довольно сильно сместиться в сторону Европы", — сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

